Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Преступник, которого искали 30 стран и отпустил суд Полтавы, снова в розыске

Суббота, 3 декабря 2016, 21:51
Геннадий Капканов
пресс-служба Нацполиции

Полиция Полтавы разыскивает киберпреступника Геннадия Капканова, которого искали правоохранители 30 стран мира в течение 4-х лет и которого отпустил Октябський суд Полтавы, за покушение на убийство работника полиции.

"За совершение особо тяжкого преступления Полтавским отделом полиции разыскивается житель города Полтавы Капканов Геннадий Геннадиевич, 30.01.1983 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции, размещенном в субботу.

Там отмечается, что Капканов совершил покушение на убийство работника полиции.

"В случае получения информации относительно места пребывания указанного лица просим сообщить полиции по телефонам: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 или другим удобным для вас способом", - говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники сообщало, что Октябрьский райсуд Полтавы отказался дать разрешение на арест подозреваемого в киберпреступлениях Геннадия Капканова.

1 декабря в Октябрьском райсуде Полтавы рассмотрели ходатайство прокурора Семича. Он просил назначить подозреваемому 40 суток временного ареста, аргументировав это тем, что дело международное, и Капканова надо держать под арестом, чтобы потом передать другой стране.

Следственный судья Лариса Кулешова не удовлетворила ходатайство прокурора. Аргументировала она это тем, что задержанный является гражданином Украины. Согласно закону, за такие преступления украинских граждан не выдают другим странам. Поэтому в данном случае нет необходимости держать подозреваемого под арестом.

Как сообщалось, в четверг генпрокурор Юрий Луценко и и.о. начальника полиции Вадим Троян сообщили о проведении масштабной совместной с 30 странами операции по ликвидации киберсети, организатором которой был украинец.

"Задержаны пять человек, трое из них - украинцы. В организации сети подозревается гражданин Украины, который был задержан в Полтаве", - отметил Луценко.

"Он оказал вооруженное сопротивление, имея на руках автомат Калашникова и боевой пистолет", - добавил он.

Луценко заявил, что это первый заметный успех украинских правоохранителей на международной арене.

Украинская правда

Темы: криминалПолтава
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: