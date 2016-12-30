В Бразилии нашли мертвым посла Греции

Тело посла Греции, пропавшего без вести три дня назад, нашли в обгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил местный телеканал Globo, пишет Reuters.

Заявление об исчезновении в среду в правоохранительные органы подала жена посла.

59-летнего посла Кириакоса Амиридиса в последний раз видели в понедельник вечером, когда он выходил из дома друзей своей жены-бразильянки в бедном и неблагополучном пригороде Рио.

Телеканал показал обгоревший автомобиль и сообщил, что номерной знак на нем соответствует тому, который был на арендованном дипломатом авто.

Ранее инспектор полиции сообщил, что не считает исчезновение посла похищением.

"Мы расследуем некоторые версии, но не эту. Если бы его похитили, то злоумышленники вышли бы на контакт к этому времени", - пояснил он.

В МИД Греции никак не комментировали эту информацию.