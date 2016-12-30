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Киевским полицейским за угрозы гражданским объявлен выговор

Пятница, 30 декабря 2016, 05:09

Киевским полицейским, которые угрожали гражданским лицам физической расправой, объявлен выговор, а материалы расследования переданы в прокуратуру.

Об этом говорится в ответе министра МВД Арсена Авакова на запрос народного депутата Мустафы Найема по поводу видеозаписи общения правоохранителей с гражданскими лицами, опубликованном в YouTube.

На видеозаписи видно, что во время разговора сотрудник полиции угрожал гражданскому лицу нанесением тяжких телесных повреждений.

В МВД уточнили, что указанное событие имело место 6 ноября в Киеве на улице Вышгородской.

"Главным управлением Нциональнои полиции в городе Киев проведено служебное расследование, которое подтвердило факт нетактичного поведения со стороны полицейского ППОП №1 ГУНП старшего сержанта полиции Назарука Ю.С. Приказом этого же управления от 16.12.2016 полицейские, которые присутствовали во время указанного события, привлечены к дисциплинарной ответственности - объявлен выговор каждому", - говорится в ответе на обращение депутата.

 

Также в документе указано, что материалы служебного расследования переданы в прокуратуру города Киева.

Темы: полицияКиев
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