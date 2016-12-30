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Путин разрешил россиянам заключать короткие контракты с армией

Пятница, 30 декабря 2016, 08:15

Президент Владимир Путин разрешил российским военным заключать краткосрочные контракты для службы за границей и внутри страны.

Это зафиксировано в законе о внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"", передает Лента.ру.

Теперь военнослужащие смогут заключать контракты на срок "до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения", но не более чем на год.

Как отмечает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, отмена испытательного срока необходима прежде всего для обеспечения мобилизационных мероприятий Минобороны внутри страны: "Такой шаг совершенно не обязательно связан с отправкой куда-то на войну, и речь отнюдь не только о солдатах и сержантах. Военнослужащие по контракту часто и в большом количестве нужны внутри страны. У нас регулярно проводятся разные учения, требующие мобилизации военнослужащих запаса, в том числе офицеров".

Как известно, Российские военнослужащие воюют протии в Украины на оккупированных территориях Донбасса. До этого российские военные без опознавательных знаков зашли на территорию Крыма, что позволило РФ его оккупировать.

Также Россия развернула операцию в Сирии, где  российские военные помогают проправительственным войскам Башара Ассада.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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