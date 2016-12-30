Выдворенные дипломаты РФ не могут вылететь из США

Российские дипломатические работники, которых США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированного собеседника, пожелавший остаться неназванным.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал собеседник.

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.

При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал он.

В то же время канал NBC сообщает, что в рамках санкций закрывается помещение представительства РФ в Мериленде.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, среди которых есть сотрудники ГРУ РФ.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся также ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.