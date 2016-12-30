В Хмельницком полиция убила мужчину, который бросался на людей с шилом
В Хмельницком сотрудники полиции открыли огонь на поражение по мужчине, который шилом ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Согласно сообщению, мужчина "вел себя неадекватно и агрессивно".
"Догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских. Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих", – сказано в сообщении.
Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу, добавили в полиции.
Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.
Открыто уголовное дело, ведется следствие.
Украинская правда