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Пропагандисту РФ из "огонька" на "Интере" запретили въезд в Украину

Пятница, 30 декабря 2016, 13:04

СБУ 29 декабря запретила въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл главную роль в новогоднем "огоньке" на канале "Интер".

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, опубликовав соответствующий документ СБУ.

Цапник известен тем, что сыграл роль донецкого боевика с позывным "Майор" в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" на российском НТВ.

 

"Учитывая указанное, 29 декабря 2016 года гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", – сказано в документе СБУ.

"Если Ян Цапник действительно принимает участие в новогоднем "огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", – добавил Артеменко.

Украинская правда

Темы: пропагандаИнтерРосcияСБУ
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