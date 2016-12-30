Проект "брак за сутки" расширили еще на 8 городов

Кабинет министров расширил пилотный проект относительно упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днипро, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.



Об этом говорится в распоряжении №1068 от 28 декабря, обнародованном на сайте правительства.



Сейчас проект "брак за сутки" реализуется в наиболее популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции – в городах Мариуполе и Северодонецке.



В Кабмине напоминают, что услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более 3 тысяч пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.



По мнению чиновников, распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.



Как известно, в июле Кабинет министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых населенных пунктах по регистрации брака в течение 24 часов.



Согласно обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.



Украинская правда