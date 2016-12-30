Порошенко пригласил американских сенаторов на Донбасс

Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном и вручил сенаторам награды.



В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар, информирует 30 декабря пресс-служба главы государства.



Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.

администрация президента

По данным пресс-службы, "стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".



Порошенко в частности предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.



Кроме того, президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за "весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США".