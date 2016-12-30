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Порошенко пригласил американских сенаторов на Донбасс

Пятница, 30 декабря 2016, 17:28

Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном и вручил сенаторам награды.

В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар, информирует 30 декабря пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.

 
администрация президента

По данным пресс-службы, "стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".

Порошенко в частности предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Кроме того, президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за "весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США".

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСША
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