Турция 5 лет будет выделять украинской армии по $3 миллиона
Пятница, 30 декабря 2016, 20:26
Турция будет выделять Вооруженным силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.
О достижении соответствующего соглашения с правительством Турции сообщила пресс-служба посольства Украины в Анкаре.
Соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет.
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения, отмечают дипломаты.
Украинская правда