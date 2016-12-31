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В Чехии открывается центр борьбы с интернет-пропагандой Кремля

Суббота, 31 декабря 2016, 00:06

В Праге 1 января 2017 года начнет работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH).

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

В числе задач его 20 сотрудников, подчиненных министерству внутренних дел Чехии, будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей, чтобы воспрепятствовать их широкому распространению.

Задачей центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра "Европейские ценности" предупреждают о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству.

Большинство фейков и дезинформации в Сети появляется, по данным чешским властей, из российские источников.

Пражская газета Pravo сообщает, что министерство обороны Чехии из-за нехватки специалистов принимает на работу хакеров. Особое беспокойство у Праги вызывают намеченные на 2017 год парламентские выборы. Власти Чехии полагают, что Москва попытается повлиять на общественное мнение в стране для поддержки пророссийских партий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияРосcия
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