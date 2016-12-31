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В РФ центр по изучению экстремизма "Сова" признали "иностранным агентом"

Суббота, 31 декабря 2016, 02:52

Российское министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов информационно-аналитический центр "Сова", который занимается изучением проблем национализма и ксенофобии.

Об этом сообщает "Би-би-си Россия".

Московский центр добавлен в список иностранных агентов на основании внеплановой проверки, которую проводило столичное управление минюста.

Российская региональная общественная организация "Информационно-аналитический центр "Сова" была создана в октябре 2002 года. Центр занимается мониторингом ситуации с национализмом в России и других проявлений ксенофобии.

Сотрудники центра, в частности, регулярно посещали "Русские марши" в Москве в качестве наблюдателей и вели свою статистику убийств и нападений на национальной почве.

Директор "Совы" Александр Верховский пообещал оспорить решение минюста в суде.

5 сентября Минюст РФ признал "иностранным агентом" "Левада-центр".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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