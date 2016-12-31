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СМИ: Российские хакеры атаковали электросети в США

Суббота, 31 декабря 2016, 04:34
СМИ: Российские хакеры атаковали электросети в США

Американские власти считают, что российские хакеры из группировки "Сеть гризли" причастны к атаке на электросети в штате Вермонт.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновников в американском правительстве.

Отмечается, что код, который связывают с российскими хакерами, обнаружили в системе элетрокомпании.

При этом работа компании нарушена не была. Однако сам факт проникновения в электрические сети является важным, поскольку несет потенциальную опасность. Любые сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.

Американские официальные лица, в том числе один сотрудник администрации заявили, что пока не знают, с какой целью была совершена хакерские атака. Вторжение могло быть совершено, чтобы нарушить работу программы, либо как тест, с помощью которого хакеры проверяли свои возможности.

Газета напоминает, что в 2015 году была совершена кибератака на электросети Украины.

Как известно, 23 декабря 2015 года украинская компания "Прикарпатьеоблэнерго" сообщила об отключении электроэнергии, что затронуло Ивано-Франковск и еще часть Прикарпатья.

Причиной аварии назвали вмешательства посторонних лиц в работу телемеханики - автоматической системы контроля и управления энергетическим оборудованием.

Служба безопасности Украины 28 декабря обвинила в этом Россию. США тогда тоже подозревали РФ.

Темы: РосcияСШАхакеры
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