Могерини приветствовала соглашение о перемирии в Сирии

Объявление о соглашении по прекращению военных действий в Сирии в преддверии Нового года можно только приветствовать.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, передает "Интерфакс-Украина".



"Важно, прежде всего, чтобы оно могло быть в полной мере реализовано всеми сторонами конфликта", - говорится в коммюнике.



В нем отмечается, что сообщения о продолжающихся воздушных ударах и боевых действиях в районе Вади Барада являются предметом обеспокоенности, но реализованное полностью прекращение боевых действий может открыть путь к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи нуждающимся по всей стране.



"И, прежде всего, в случае успеха это может открыть путь к возобновлению внутрисирийских переговоров под эгидой ООН, в рамках, установленных Советом Безопасности ООН", - считает Могерини.

