Минфин предоставил реестр переселенцев сомнительной коллекторской компании

Частная компания с сомнительной репутацией и офисом в Москве выиграла тендер Минфина на проведение верификации временно перемещенных лиц (ВПЛ) с Востока Украины.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет волонтер Леся Литвинова.

В рамках пилотного проекта по верификации социальных выплат временно перемещенным лицам, Министерство финансов предоставило реестр переселенцев коллекторской фирме, имеющей очевидные связи с Россией, наделив ее полномочиями, идущими в разрез с законодательством и правами человека.

Отмечается, что после обращения нескольких переселенцев, активисты, специализирующиеся на юридической помощи ВПЛ, установили, что звонки поступают от коллекторской фирмы "Дельта М Юкрейн", которая восемь лет работает в Украине. Хотя центральный офис компании, по ее собственной информации, находится в Киеве, она также имеет офис в Москве и контакт-центр в Воронеже.

Выяснилось, что по итогам тендера, именно эту компанию Минфин выбрал в качестве подрядчика для проведения верификации.

По ее словам, в договоре, заключенном между министерством и компанией 11 ноября, присутствуют несколько пунктов, вызывающих вопросы. Так, несмотря на то, что в нем прописана "необходимость защиты персональных данных в рамках действующего законодательства", исполнителю предоставляется право привлекать к выполнению заказа третьих лиц.

Еще больше вопросов вызывают технические требования к верификации. Так, пункт 1.1.1 договора, по сути, предусматривает, что заказчик предоставляет исполнителю реестр физических лиц-переселенцев.

По ее словам, сегодня людей и организаций, которых может заинтересовать подобный реестр, становится все больше.

"По сути, база переселенцев с набором персональных данных - это и полная база информации о жилье которое пустует, на неподконтрольных территориях, и список адресов, по которым проживают "враги молодой республики", и клондайк для специалистов по аферам на рынке жилья и землеотвода , и многое другое", - говорится в статье.