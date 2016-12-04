На Кубе похоронили прах Фиделя Кастро

Как сообщает "Голос Америки", в последнюю минуту церемония захоронения в Сантьяго-де-Куба была объявлена частной, журналистов на нее не допустили.

В течение 4 дней перед погребением урну с прахом провезли по всей стране, траурная процессия прошла путем, обратным тому, которым Кастро и его повстанцы отправились в столицу с гор Сьерра Маэстра в 1953 году. Общая протяженность маршрута составила около 900 километров.

Прах был помещен в деревянную урну, которая была накрыта кубинским флагом, и установлен на прицеп, который вез армейский джип. Сотни тысяч кубинцев выстраивались на улицах, по которым проезжал кортеж, аплодировали или скандировали "Я - Фидель".