В МВД подтверждают гибель пятерых силовиков в Княжичах

В Министерстве внутренних дел подтверждают гибель пятерых правоохранителей в Княжичах.



Об этом "Украинской правде" сказал в понедельник директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.



Он предположил, что спикер ВР Андрей Парубий обмолвился на заседании согласительного совета, выражая соболезнования родственникам "6 погибших правоохранителей".



"Он наверное ошибся. Погибли пять человек. Невозможно скрыть человека – у него есть родные, близкие. Если кто-то говорит о шестом – назовите имя", – отметил Шевченко.



То же самое сказал журналистам член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко в кулуарах парламента 5 декабря.

"Я думаю, что он оговорился, погибли пять", - сказал Геращенко.

"Это ужасная трагедия, ее нельзя использовать для танцев на костях", – сказал Геращенко, отметив, что следствие даст свой вердикт случившемуся.

При этом он отметил, что во время проведения спецопераций по задержанию опасных преступников уголовный розыск не должен и не обязан предупреждать об этом ни патрульную полицию, ни службу охраны.

"Информация о работе преступных группировок собирается месяцами, годами и ценится на вес золота. Любой сбой, передача по рации… может привести к срыву спецоперации. Это тоже надо понимать", – отметил член коллегии МВД.

Отвечая на вопрос, кто из руководства МВД понесет ответственность за инцидент Геращенко ответил:

"Я когда посмотрел интервью господина Онищенко, что он в месяц тратил три миллиона долларов на финансирование СМИ и социальные сети, чтобы сбить Арсения Яценюка, могу сказать следующее: мы видим и знаем, что тратятся большие средства на дискредитацию руководства МВД и Нацполиции, чтобы подвергнуть сомнению то, что мы делаем".

"О том, как это делается, рассказал уже Александр Онищенко. Будут отвечать те, кто по-настоящему виноват в трагедии".

Как известно, в ночь на воскресенье в силу стечения обстоятельств в поселке Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибло 5 правоохранителей.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП