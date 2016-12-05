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Янукович хочет, чтобы его допрашивали в Генпрокуратуре РФ

Понедельник, 5 декабря 2016, 14:07
Янукович хочет, чтобы его допрашивали в Генпрокуратуре РФ

Защита экс-президента Виктора Януковича предлагает провести допрос клиента с помощью следственных органов России.

Об этом сообщил защитник Виталий Сердюк в комментарии "Украинской правде".

Он в понедельник явился в ГПУ на допрос вместо экс-президента Виктора Януковича.

"По поручению моего клиента уже в 10 часов я был на проходной в ГПУ, с целью дать развернутые показаний по данному вопросу и сообщить об уважительности причин неявки, а также предоставить пакет доказательств по данному поводу", - сказал он.

Сердюк также заявил, что сообщил о желании Януковича дать показания следствию.

"Согласно 43-й главе УПК – к моему клиенту может приехать следователь, либо может быть проведена видеоконференция", - сказал он.

Сердюк исключил возможность проведения допроса в здании посольства или консульства Украины в РФ.

"Допрос должен производиться по лини следствия в правоохранительном органе РФ, либо по месту жительства Виктора Януковича, но с участием представителей местной правоохранительной системы", - заявил он.

Сердюк заявил, что ГПУ ни разу не подавала просьбу на проведение допроса в таком виде.

"Все запросы, которые приходят от ГПУ, с требованием задержать моего клиента и экстрадировать. После того, как Интерпол отказал в розыске, и, учитывая получение Януковичем временного убежища в РФ, такие действия произвести невозможно", - сказал он

"В прокуратуре нам сообщили, что будут рассматривать наше заявление и примут по нему решение", - добавил Сердюк.

На прошлой неделе Генпрокуратура вызвала на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене.

Его вызывают на допрос и другие процессуальные действия на 5 декабря и 9 декабря, на 10 утра.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович
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