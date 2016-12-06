Панов и Захтей отказались от признательных показаний

Фигуранты дела "крымских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от данных ранее признательных показаний.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на "Интерфакс".

Один из адвокатов Андрея Захтея Илья Новиков сообщил журналистам, что, хотя в деле есть его признательные показания, "текущая позиция" заключается в том, чтобы не подтверждать их.

Другой защитник Ильнур Шарапов заявил, что Захтей не признает вины.

Представляющий интересы Евгения Панова адвокат Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный не заявлял "ни о какой преступной деятельности", а лишь "подтвердил факты, что находился в определенных точках, ездил на машине, встречался с людьми и собирался покинуть полуостров".

Он добавил, что "когда вас пытают, вы под любую камеру скажете что угодно".

Как сообщалось, суд в Москве продлил до марта срок содержания под стражей граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова.