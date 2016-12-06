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В ЕС объяснили позицию относительно экспорта леса-кругляка

Вторник, 6 декабря 2016, 02:30

Запрет на экспорт не предотвращает вырубку лесов, он также не предупреждает нелегальную лесозаготовку или контрабанду леса, ведь из-за этого запрета подобная незаконная деятельность становится еще более прибыльной.

Об этом говорится в заявлении Европейского представительства в Украине.

В ЕС отмечают, что несмотря на запрет на экспорт леса-кругляка, в Украине продолжается незаконная лесозаготовка и контрабанда древесины, и причина этого заключается в том, что мораторий служит потребностям некоторых заинтересованных групп в деревообрабатывающей промышленности, позволяя им получать исключительный и неограниченный доступ к лесным ресурсам, чтобы собственноручно ими воспользоваться.

ЕС выступает против нынешнего запрета на экспорт леса-кругляка, потому что он является ограничением свободной торговли. Запрет противоречит международным обязательствам Украины в рамках ВТО и в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Соглашения о свободной торговле, которые стимулируют экономический рост и создают рабочие места для обоих партнеров, означают равный доступ к рынкам друг друга.

Также в представительстве ЕС уверяют, что разделяют беспокойство, которые выражают те граждане Украины, которые беспокоятся об украинских лесах и выступают против неконтролируемой вырубки лесов, незаконной лесозаготовки или обкрадывания украинских природных ресурсов. ЄС поддерживает повышение штрафов за такие нарушения и более эффективные правоохранительные меры в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ожидает от Украины выполнения ряда условий для выдачи очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро. Ключевыми условиями являются снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного Украиной в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам.

Темы: ЕСассоциацияденьги
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