Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук пытался обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о лишении его всех титулов, лицензии тренера и отлучении от отечественного футбола. Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу экс-футболиста.

Источник: пресс-служба УАФ

Дословно: "В удовлетворении апелляционной жалобы Анатолия Тимощука на решение КДК УАФ от 11 марта 2022 года отказано в полном объеме. Апелляционный комитет УАФ оставил данное решение без изменений.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна".

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