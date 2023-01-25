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Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 01:46
АНАТОЛИЙ ТИМОЩУК. ФОТО С САЙТА ФК "ЗЕНИТ"

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук пытался обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о лишении его всех титулов, лицензии тренера и отлучении от отечественного футбола. Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу экс-футболиста.

Источник: пресс-служба УАФ

Дословно: "В удовлетворении апелляционной жалобы Анатолия Тимощука на решение КДК УАФ от 11 марта 2022 года отказано в полном объеме. Апелляционный комитет УАФ оставил данное решение без изменений.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна".

Предыстория:

  • Уроженец Луцка, бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансируемого "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.
  • После начала полномасштабного вторжения Тимощук длительный период не высказывался о российской агрессии, а в декабре заявил, что не планирует покидать РФ.
  • КДК УАФ лишил Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.
  • Депутаты Луцкого городского совета лишили экс-футболиста звания "Почетный гражданин города Луцка".

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Темы: футболассоциация
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