СК РФ склепал новое дело против ВСУ – за "обстрелы российских территорий"

Следственный комитет России заявил, что установил должностных лиц Военных сил Украины, якобы причастных к обстрелам российской территории в 2014 году.



Об этом сообщает официальный сайт СК РФ во вторник.

"Установлено, что эти обстрелы проводились из крупнокалиберного вооружения – самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня", – заявляет СК РФ.

По данным российского следствия, в рамках уголовных дел проведены десятки осмотров мест происшествия, 140 судебных экспертиз, допрошено более 1000 свидетелей.

"Результаты следственных действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования "Юг" сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковника Валерий Исмаилов", – сказано в заявлении.

Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Как известно, летом 2014 года в разгар активных боев на территории Донбасса Россия обвиняла Украину в обстреле своих территорий. В то же время сама Россия неоднократно осуществляла обстрелы Украины из установок "Град" со своей территории.

Так в Донецке (РФ, Ростовская область) утром 13 июля в результате попадання мины во двор частого дома погиб местный житель.

По данным сил антитеррористической операции, украинские военнослужащие не вели огня в указанной местности.

"Украинские военнослужащие никогда не обстреливали, не обстреливают и не будут обстреливать территории соседнего государства и жилых кварталов ", – подчеркивал МИД Украины.

Как сообщалось, Следственный комитет России периодически заводит дела, фигурантами которого являются, в частности руководители украинской армии.



Россияне обвиняют украинских военных в "геноциде русскоязычного населения" на Донбассе и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".



Как известно, Россия незаконно аннексировала АРК Крым в 2014 году, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.



Сейчас на Донбассе воюют до 6000 российских кадровых военных и 35 000 боевиков, управляемых ВС РФ.



18 российским военным чиновникам сообщено о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Украинская правда