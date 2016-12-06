Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне этапируют Карпюка – адвокат

Вторник, 6 декабря 2016, 13:27
Россияне этапируют Карпюка – адвокат
FB Антон Наумлюк

Незаконно осужденного в России Николая Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России.

Об этом сообщает во вторник адвокат Илья Новиков.

"Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном", – написал он.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда

Темы: заложникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: