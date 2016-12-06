Россияне этапируют Карпюка – адвокат
Незаконно осужденного в России Николая Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России.
Об этом сообщает во вторник адвокат Илья Новиков.
"Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном", – написал он.
December 6, 2016
Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.
Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.
Украинская правда