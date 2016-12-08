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Заместителя Зубко выбрали госсекретарем Минрегионстроя

Четверг, 8 декабря 2016, 18:30

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Максима Малашкина госсекретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такое решение было принято на заседании комиссии в четверг, передают Украинские Новости.

В данный момент Малашкин является заместителем министра – руководителем аппарата Минрегионстроя.

Также конкурсная комиссия выбрала резервным кандидатом Максима Дорофеева, который в течение года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Малашкин откажется от должности или произойдет форс-мажор.

Дорофеев является директором департамента нормативно-правового регулирования Минрегионстроя.

Как известно, в среду были выбраны комиссиями 3 госсекретаря: в Министерстве юстиции на эту должность выбрали Анну Онищенко, в Министерство социальной политики - Виктора Иванкевича, в Минздраве - Наталья Шолойко.

После избрания госсекретарей комиссией, их кандидатуры должен утвердить Кабмин.

Сейчас Кабмин назначил только двух госсекретарей - Алексея Перевезенцева в Министерство экономического развития и торговли и Алексея Тахтая в МВД.

5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.

Верховная Рада ввела должности госсекретарей в декабре 2015 года.

Кабмин объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровКабинет министров
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