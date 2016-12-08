Заместителя Зубко выбрали госсекретарем Минрегионстроя

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Максима Малашкина госсекретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Такое решение было принято на заседании комиссии в четверг, передают Украинские Новости.



В данный момент Малашкин является заместителем министра – руководителем аппарата Минрегионстроя.



Также конкурсная комиссия выбрала резервным кандидатом Максима Дорофеева, который в течение года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Малашкин откажется от должности или произойдет форс-мажор.



Дорофеев является директором департамента нормативно-правового регулирования Минрегионстроя.



Как известно, в среду были выбраны комиссиями 3 госсекретаря: в Министерстве юстиции на эту должность выбрали Анну Онищенко, в Министерство социальной политики - Виктора Иванкевича, в Минздраве - Наталья Шолойко.



После избрания госсекретарей комиссией, их кандидатуры должен утвердить Кабмин.



Сейчас Кабмин назначил только двух госсекретарей - Алексея Перевезенцева в Министерство экономического развития и торговли и Алексея Тахтая в МВД.



5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.



Верховная Рада ввела должности госсекретарей в декабре 2015 года.



Кабмин объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.