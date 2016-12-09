ГПУ нашла нарушения в электронных декларациях 53 нардепов

Генеральная прокуратура нашла административные правонарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов.



Об этом на брифинге в пятницу заявила начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции ГПУ Валентина Сеник.



"В НАПК отправлено уже 53 материала для принятия мер в соответствии с законом о предотвращении коррупции", – сообщила она.



"Из них по несвоевременной подачи декларации – одна информация, неполное отражение данных – 28 информаций, нарушение ограничений относительно совместительства совмещение другой оплачиваемой деятельности – 11. Относительно ограничений в части нарушения получения подарков – 2", – отметила она.

По ее словам, ГПУ обработала уже половину деклараций.



В то же время Сеник отказалась называть, о ком именно идет речь, опираясь на презумпцию невиновности.



Нарушителям грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен, и конфискация имущества.



Также представитель ГПУ подчеркнула, что материалы по декларированию 1 триллиона гривен экс-комбатом "Айдара" депутатом от фракции "Свобода народа" Сергеем Мельничуком направили в НАБУ.



"По работниках Кабмина мы еще прорабатываем, это большой объем работы", – ответила Сеник на вопрос "Украинской правды" по информации о работниках правительства.



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП