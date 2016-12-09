Генпрокуратура просит ГФС проверить 6 депутатов на уплату налогов
В рамках работы по выявлению недобросовестных налоговых агентов по шести народным депутатам в Государственную фискальную службу направлены материалы с целью проведения документальных внеплановых проверок.
Об этом сообщила на брифинге в пятницу начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Валентина Сеник, передает "Интерфакс-Украина".
"Для установления, кто виновен в том, что не были уплачены налоги", – добавила Сеник.
Кроме того, по ее словам, в органы досудебного следствия отправлены материалы в отношении высшего должностного лица, которое с 1998 года заработало не более 10 тысяч гривен, облагаемых налогом, а в е-декларации указало сумму в 9 млн грн.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура нашла административные правонарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов.