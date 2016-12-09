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Генпрокуратура просит ГФС проверить 6 депутатов на уплату налогов

Пятница, 9 декабря 2016, 13:50

В рамках работы по выявлению недобросовестных налоговых агентов по шести народным депутатам в Государственную фискальную службу направлены материалы с целью проведения документальных внеплановых проверок.

Об этом сообщила на брифинге в пятницу начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Валентина Сеник, передает "Интерфакс-Украина".

"Для установления, кто виновен в том, что не были уплачены налоги", – добавила Сеник.

Кроме того, по ее словам, в органы досудебного следствия отправлены материалы в отношении высшего должностного лица, которое с 1998 года заработало не более 10 тысяч гривен, облагаемых налогом, а в е-декларации указало сумму в 9 млн грн.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура нашла административные правонарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов.

Темы: декларацииГенпрокуратураналоги
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