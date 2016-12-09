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Застройщику Войцеховскому грозит до 12 лет тюрьмы

Пятница, 9 декабря 2016, 17:24

ГПУ направила в Деснянский райсуд Киева уголовное производство в отношении застройщика-афериста Анатолия Войцеховского.

Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук, сообщает сайт ГПУ.

"Мы направили в суд для рассмотрения по существу уголовное производство в отношении Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий. Они обвиняются в том, что в составе организованной группы самовольно захватывали земельные участки, самовольно их застраивали, а также в присвоении средств граждан под видом инвестиций в жилье. Отдельно Войцеховский, как физическое лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - заявил первый заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ,ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Указанные статьи предусматривают максимальный срок наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

"Кроме этого, продолжается расследование фактов самовольного захвата остальных земельных участков. Использование этой земли в 2004-2016 годах для незаконного строительства жилых и офисных комплексов, присвоение средств инвесторов под видом продажи квартир в незаконно построенных жилых домах. Речь идет в том числе о ЖК "Восточная брама", "Научный", "Флагман", "Мега Сити","Мозаика", "Совские Пруды", "Молодежная инициатива", "Маргарита", "Синеозерный", "Кузьминский", "Южный квартал", - сообщил Дмитрий Сторожук.

Напомним, что Печерским судом Киева. Войцеховскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 14 млн грн, после внесения которой он находится по месту своего фактического проживания.

Как известно, ранее владельцам квартир в домах Войцеховского посоветовали искать на зиму другое жилье из-за невозможности подключить эти здания к отоплению.

Детально о строительные аферы Войцеховского можно прочитать в расследовании "Украинской правды": Строительная афера размером в шесть "Элита-Центров"

Украинская правда

Темы: строительство
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