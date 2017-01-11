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Сына судьи назначили в департамент Кононенко-Грановского

Среда, 11 января 2017, 13:42

Сына заместителя председателя Апелляционного суда города Киева Виктора Глиняного Сергея назначили в так называемый департамент Кононенко-Грановского – департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Об этом на своей странице в facebook написал адвокат Роман Васильняк.

Эта же информация следует из сообщения на сайте Генеральной прокуратуры. Так, в разделе "Назначения" за 29 декабря 2016 года написано: "Глиняный Сергей Викторович заместитель начальника информационно-аналитического отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики".

Как известно, президент Петр Порошенко 24 августа присвоил классный чин государственного советника юстиции 3 класса начальнику Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимиру Гуцуляку.

Этот департамент ГПУ считается подконтрольным двум депутатам от БПП – Игорь Кононенко и Александру Грановскому. Именно этот департамент принимал участие в нашумевшем конфликте с сотрудниками НАБУ.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура
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