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С весны крымчан будут отправлять служить в российские регионы

Среда, 11 января 2017, 14:18

Призывников в аннексированном Крыму начнут отправлять служить в российские регионы, начиная с весеннего призыва 2017 года.

Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкур, передает российское агентство РИА Новости.

"Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал он.

Как известно, в мая 2015 года году 20 мая первые призывники-крымчане отправились на срочную службу в армию России, оккупировавшую полуостров.

Россия незаконно оккупировала Крым в марте 2014 года и сразу после этого заявила, что произносит крымчан в свою армию с 2015 года.

Темы: КрымРосcияаннексия
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