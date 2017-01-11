Генштаб еще обдумывает, призывать ли офицеров запаса

Решение об объявлении призыва на службу офицеров запаса еще не принято.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марко Андрусяк, передает УНИАН.

Он отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в особый период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

"Решение о призыве (офицеров запаса – ред.) еще не принято", - заявил Андрусяк, добавив, что в случае необходимости Вооруженных сил будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

В свою очередь в интервью Укринформу начальник Управления правового обеспечения Генштаба - начальник юридической службы ВСУ полковник юстиции Максим Кушнир заявил, что речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. "В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса", - сказал он.

На вопрос, будут ли призванные офицеры запаса направлены в АТО, он отметил, что в первую очередь их будут использовать в местах постоянных дислокаций частей, то есть не в АТО. Однако возможность направления их в АТО не исключена.

"Если они добровольно изъявят желание проходить службу вместе со своей частью в районах проведения АТО на предложенных условиях, либо заключить контракт на прохождение профессиональной службы - командование с уважением отнесется к такого желания", - сказал Кушнир.

При этом максимальный срок службы офицера запаса, призванного на действительную службу, будет составлять 18 месяцев.