Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев предупредили о метелях и скользких дорогах

Среда, 11 января 2017, 15:28

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указывается, что до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица.

"В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", - сказано в сообщении.

В то же время в ДСНС заявляют, что 12 января на дорогах Киева ожидается гололедица, в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Как известно, в Украине наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, из-за непогоды в Одесской области было закрытым движение для всех видов транспорта на дороге М-15 Одесса – Рении.

Украинская правда

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: