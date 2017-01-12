Австрия назвала расширение СММ ОБСЕ в Украине своим приоритетом

Австрия обещает в период председательства в ОБСЕ уделить особое внимание укреплению и расширению деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, очерчивая в четверг в Вене приоритеты своего председательства, сообщает Укринформ.

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", - сказал Курц.

Говоря о своей недавней поездке на Донбасс на посту действующего председателя ОБСЕ, дипломат отметил, что знакомство с ситуацией на месте убедило его в необходимости этой структуры для улучшения жизни населения, для успокоения ситуации и мониторинга, особенно в условиях постоянного нарушения перемирия.

В целом Австрия, по словам ее представителя, с одной стороны будет предпринимать конкретные усилия для разрядки существующих конфликтов в регионе, с другой - продолжит обсуждение вопроса о том, как лучше предотвращать конфликты в регионе ОБСЕ.

Как известно, с начала года председательство в ОБСЕ перешло Австрии.