Адвокат: Найденное тело не принадлежит свидетелю по убийству Грабовского

Адвокат Оксана Соколовская сообщила, что найденное тело не принадлежит ее помощнику, ключевому свидетелю по делу об убийстве адвоката Грабовского Сергею Федосенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Сокловской, которая ранее заявляла о 90% схожести с трупом, по результатам дополнительного опознания тела по фото, стало очевидно, что это не труп Федосенко.

"Сергей всегда имел определённые странности и мечтает о признании, возможно ждёт накала страстей для своего феерического появления!", - написала Соколовская.

Как сообщила Соколовская, мать Федосенко рассказывала оперативным сотрудникам о звонках сына на Новый год.

"Как вариант, рассматриваю давление на свидетеля либо заинтересованность материальную", - написала Соколовская.

Она также добавила, что уголовное производство по факту пропажи Федосенко продолжается. "Розыск никто не отменял, следственные действия осуществляются. Все процессуальные документы, составленные с моим участием будут направлены в управление полиции г.Одессы", - написала адвокат.

Федосенко пропал в ноябре 2016 года.

Федосенко работал помощником Соколовской. Именно он видел Грабовского в киевском офисе 6 марта в сопровождении неизвестного. Грабовский выглядел странно и покинул офис после того, как забрал что-то, предположительно крупную сумму денег, из своего сейфа. После этого Грабовский пропал.

Украинская правда