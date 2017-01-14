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Human Rights Watch назвала Трампа главной угрозой для прав человека

Суббота, 14 января 2017, 20:39
Human Rights Watch назвала Трампа главной угрозой для прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека.

Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год, сообщает "Немецкая волна".

"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой - ред.) войны", - отмечается в документе, обнародованном в четверг, 12 января.

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек".

Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму.

Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Рот.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трампправа человека
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