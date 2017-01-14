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Судью Хозяйственного суда Киева арестовали с правом залога

Суббота, 14 января 2017, 23:07

Печерский райсуд Киева арестовал судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тысяч долларов, и установил залог в сумме 293 тысячи гривен.

Соответствующее решение суд вынес в субботу, передают Українські Новини.

Судья Вита Бортницкая частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 293 тысяч гривен.

Как сообщалось, 12 января правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева Головатюка при получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Прокуратура заявила, что судья мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 тысяч долларов.

Темы: суд
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