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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9

Суббота, 14 января 2017, 23:34

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников, а ее первая ступень благополучно села на морскую платформу в Тихом океане.

Об этом пишет DW.com.

Частная американская космическая компания SpaceX в субботу, 14 января, впервые после сентябрьской аварии успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на орбиту коммуникационные спутники. По сообщению компании, на орбиту было доставлено 10 аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Через восемь минут после запуска первая ступень благополучно села на морскую платформу в Тихом океане. Впервые такое возвращение ракеты-носителя было успешно опробовано компанией в апреле 2016 года.

В случае неоднократного использования ракеты, космические полеты становятся в разы дешевле.

"Мы достигнем того момента, когда ее возвращение станет рутиной. Ракету надо будет только помыть, заправить и снова запустить", - заявил тогда глава SpaceX Илон Маск.

1 сентября 2016 года на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида ракета Falcon 9 взорвалась за 2 дня до полета во время дежурной проверки двигателей. Пострадавших во время инцидента не было. Однако следующий запуск ракеты неоднократно переносился.

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