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Турция построила бетонную стену на границе с Сирией и Ираком

Воскресенье, 15 января 2017, 03:06

Анкара закончила строительство 330-километровой бетонной стены на границе с Сирией и Ираком.

Об этом, ссылаясь на государственное агентство Anadolu, пишет DW.com.

Согласно информации агентства, протяженность модульной бетонной стены составляет 330 километров, а еще на отрезке в 191 километр возведены заграждения из колючей проволоки.

Благодаря предпринятым мерам по укреплению границ, Турция в 2016 году предотвратила более 57 тысяч попыток их незаконного пересечения, пишет Anadolu. Около 90 процентов этих попыток были совершены на турецко-сирийской границе. Абсолютное большинство из 420 тысяч человек, задержанных при попытке нелегального пересечения границы, - сирийцы.

Еще в ноябре министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что строительство стены закончится только летом 2017 года. Протяженность одной только турецко-сирийской границы более 800 километров, так что построенная стена не закроет ее полностью.

В свою очередь и Болгария возводит временную стену на границе с Турцией. Строительство началось в 2014 году, за прошедшие годы София потратила на эти цели более 50 миллионов долларов США.

Темы: ТурцияСирияИрак
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