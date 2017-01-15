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Около ста мигрантов пропали без вести в Средиземном море

Воскресенье, 15 января 2017, 04:35

Около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в Средиземном море после кораблекрушения.

Об этом сообщает BBC.

Их судно, направлявшееся в Италию, затонуло в 50 километрах от побережья Ливии.

Итальянская служба береговой охраны сообщила о спасении четырех человек и обнаружении восьми тел погибших.

Однако десятки людей до сих пор считаются пропавшими. Их поиски ведутся под подкровом ночи в сложных условиях.

В спасательной операции, помимо итальянских моряков, участвуют также французский военный корабль и два торговых судна. Людей ищут и с воздуха.

Национальная принадлежность пропавших пока неясна.

По информации Международной организации миграции в 2016 году почти 360 тысяч мигрантов добрались до Европы по Средиземному морю.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2016 году на этом морском маршруте погибли 5000 человек (против 3800 в 2015 году).

УВКБ связывает рост числа жертв с перегруженностью и плохим состоянием лодок, на которых контрабандисты отправляют мигрантов в Европу.

Так, в минувшую пятницу итальянская береговая охрана спасла около 550 мигрантов.

Организация "Врачи без границ", принимавшая участие в той спасательной операции, сообщила, что более сотни спасенных мигрантов находились вместе в одной надувной лодке.

Всего за две недели 2017 года по статистике УВКБ по Средиземному морю в Европу прибыли уже более тысячи человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталияЛивиябеженцымиграция
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