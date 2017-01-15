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У Трампа отрицают планы встретиться с Путиным в Рейкьявике

Воскресенье, 15 января 2017, 05:54
У Трампа отрицают планы встретиться с Путиным в Рейкьявике

Двое помощников избранного президента США опровергают информацию, о том, что Дональд Трамп планирует встречу с президентом России Вололимиром Путиным в Исландии.

Об этом пишет Reuters.

"Это сообщение - фантазия", - сказал агентству один из помощников Трампа на условиях анонимности. Другой подтвердил, что информация не соответствует действительности.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на британских чиновников сообщила, что первой зарубежной поездкой президента Трампа станет встреча с Путиным в столице Исландии Рейкьявике.

Как сообщалось, в интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере в течение определенного периода времени".

Темы: СШАРосcияТрампПутин
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