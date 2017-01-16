В Минске начали обсуждать безопасность и освобождения заложников

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, основные вопросы, которые будут обсуждаться, – безопасность и освобождение заложников.

Это первое заседание группы в 2017 году.

Как правило, заседания проходят по средам. Эту традицию планируют сохранить и в 2017 году. Эта встреча, скорее всего, исключение.

Оксана Коваленко, УП