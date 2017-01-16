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Охендовский прибыл на допрос в НАБУ

Понедельник, 16 января 2017, 13:46

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом передают в понедельник "Українські новини".

"Меня пригласили повесткой вместе с моими адвокатами на одновременный допрос", – сказал Охендовский.

При этом глава ЦИК сказал, что не знает, с кем должен состояться его одновременный допрос.

Охендовский считает, что дело против него сфабриковано, и впоследствии может быть вынесен только оправдательный приговор.

По его словам, накануне суд обязал Генеральную прокуратуру расследовать давление на него.

Кроме этого из-за указанного допроса Апелляционный суд Киева перенес на 30 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Соломенского районного суда от 21 декабря 2016 года об отказе в отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК.

Темы: ЦИКНАБУ
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