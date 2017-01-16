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На суд по делу Ефремова не пустили журналистов

Понедельник, 16 января 2017, 14:05

Судебное заседание в уголовном производстве против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова проходит в закрытом режиме в Старобельском районном суде.

Об этом в понедельник сообщает Лига.net.

Указывается, что журналистов не пустили в зал суда.

Сейчас судья объявил перерыв до 16:00.

10 января стало известно, что дело Ефремова рассматривать Старобельский суд Луганской области.

Как известно, Генпрокуратура 4 января передала в суд обвинительный акт по Ефремова.

Ефремов подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям, в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации и в государственной измене.

Темы: Ефремовсепаратизмсуд
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