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Бывший военный из Крыма получил 8 лет тюрьмы за госизмену

Понедельник, 16 января 2017, 15:34

Дарницкий райсуд Киева приговорил к восьми годам заключения за государственную измену подполковника медицинской службы из крымского города Судак.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

 

"Заместителю начальника Центра подготовки личного состава Военно-воздушных сил и Военно-морских сил "Судак" подполковнику медицинской службы С. объявлен приговор Дарницким районным судом Киева за совершение госизмене и дезертирства, а также переход на службу в Российскую армию в период аннексии Крыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предатель уже находится под стражей. Приговор объявлен по совокупности совершенных преступлений экс-военного.

Как сообщалось, летом 2016 года Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил мужчину, который собирал секретную информацию об украинских добровольческих батальонах, задействованных в АТО.

Украинская правда

Темы: прокуратураКрым
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