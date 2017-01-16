В Турции задержали подозреваемого в теракте в клубе Reina

Задержан террорист напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, который тогда расстрелял 39 человек.

Как пишет Укринформ, по данным газеты Hurriyet, им оказался выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Он был задержан в Стамбуле. По данным агентства Ihlas, мужчина скрывался в квартире своего знакомого. После задержания Машарипова отправили в управление безопасности.

Ранее заместитель премьер-министра Турции Вейсик Кайнак заявлял, что поиски нападавшего продолжаются как на территории Турции, так и за рубежом. По его словам, террорист действовал один, но у него могли быть помощники.

Как сообщалось, 3 января в Турции задержали жену подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina.

Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле.