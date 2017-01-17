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Киевляне жалуются на дым и вонь в городе

Вторник, 17 января 2017, 00:23

Киев накрыло дымом, горожане предполагают, что это как-то связано с мусоросжигательным заводом.

В соцсетях киевляне подтверждают наличие дыма и неприятного запаха на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони и даже за городом у Вишневого, Василькова и Глевахи.

При этом пользователи соцсетей основном отвергают мысль, что причиной дыма и они могут быть горящие торфяники и склоняются к мнению, что горит мусор.

Темы: Киев
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