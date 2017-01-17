Меркель ответила Трампу: Судьба Европы в руках европейцев

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на обвинения избранного президента США Дональда Трампа относительно миграционной политики ФРГ.

Об этом пишет DW.com.

"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - заявила канцлер.

Меркель также подчеркнула, что настроена усилить сотрудничество между 27 странами-членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы XXI века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

Ранее в интервью изданию Bild Трамп раскритиковал Меркель за ее миграционную политику и связал прибытие большого количества беженцев в Германии в 2015 году с терактом в Берлине 19 декабря 2016.

"Я думаю, что она сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что "с большим уважением" относится к Меркель.