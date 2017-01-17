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Олланд ответил Трампу: Европа не нуждается в советах посторонних

Вторник, 17 января 2017, 01:47

Европа не нуждается в советах посторонних, а НАТО не устареет, пока существуют угрозы безопасности.

С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критические замечания избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО, пишет DW.com.

"Европа не нуждается в советах посторонних, указывающих, что ей следует делать", - заявил французский лидер. Имя Трампа Олланд при этом не упомянул.

Президент Франции подчеркнул, что ЕС готов к продолжению трансатлантического сотрудничества, но только "на базе собственных интересов и ценностей" Евросоюза. Говоря о НАТО, Олланд отметил, что альянс можно будет объявить "устаревшим лишь тогда, когда таковыми станут угрозы".

Ранее в интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, а также положительно оценил Brexit и предрек выход из состава ЕС других стран вслед за Великобританией.

Как сообщалось, в ответ на критику Трампа, канцлер Германии Ангела Меркель ответила, что "судьба Европы в руках европейцев".

Темы: ФранцияТрампЕвропаНАТО
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