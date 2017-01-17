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26 конгрессменов будут бойкотировать инаугурацию Трампа

Вторник, 17 января 2017, 05:57

Число конгрессменов-демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, растет, о своем решении заявили уже 26 человек.

Об этом пишет BBC.

В качестве причины многие депутаты назвали недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса. Льюис многие годы является видным участником движения за гражданские права, и для многих американцев стал героем. Он участвовал в выступлениях 1965 года в Сельме и Монтгомери за избирательные права чернокожих.

В 1987 году он был избран в палату представителей от пятого округа штата Джорджия. Этот округ Трамп назвал "кишащим преступниками".

После того как Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом", тот в своем "Твиттере" написал: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

После этого заявления многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая состоится в пятницу.

Темы: ТрампСША
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