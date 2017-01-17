Сутки в АТО: более 40 обстрелов, ранен один боец ВСУ

До конца суток, 16 января, враг удвоил количество обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, ранив одного украинского военного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь. Также из гранатометов и стрелкового оружия враг открыл огонь по Гнутовому, Марьинке, Водяному, Красногоровке, Широкиному.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляно урочище Шаров Кут, Станица Луганская и Новозвановка.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

Всего за минувшие сутки зафиксирован 41 обстрел.