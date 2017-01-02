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В Донецкой области из-за пьяного конфликта убит военный

Понедельник, 2 января 2017, 10:08

В Волновахском районе Донецкой области из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий.

Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Донецкой области.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба полиции Донецкой области также сообщает, что в Краматорске патрульный полицейский, останавливая уличную драку, получил тяжелые травмы.

Патрульный полицейский, который был не на службе, стал свидетелем уличной драки и вмешался, чтобы помочь мужчине, которого били четверо неизвестных. Прекращая преступление, полицейский получил удар по голове топором. Злоумышленники задержаны.

По факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Темы: Донбасс
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